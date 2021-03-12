Роскомнадзор готов к диалогу с социальной сетью Twitter, однако ее представители до сих пор не вышли на контакт. Об этом сообщил руководитель управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

Роскомнадзор готов к диалогу с социальной сетью Twitter, однако ее представители до сих пор не вышли на контакт. Об этом сообщил руководитель управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.Он напомнил, что у ведомства есть претензии к соцсети из-за распространения незаконного контента. "Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают", – заявил Зайцев в ходе выступления в Общественной палате.Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, поскольку социальная сеть не выполнила законные требования российских властей, подчеркнул представитель ведомства. "Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет", – добавил Зайцев.Twitter может оспорить решение РКН в суде, отметил представитель ведомства. Но Роскомнадзор по-прежнему готов к диалогу, отметил он.РКН 10 марта начал замедлять работу социальной сети Twitter. Интернет-платформа не удалила более трех тысяч материалов с порнографическим, суицидальным и другим противоправным контентом.Ведомство за последние несколько лет направило 28 тысяч запросов об их блокировке. Сейчас соцсеть замедляется на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.Акции Twitter 10 марта начали стремительно падать на фоне замедления. К вечеру их стоимость снизилась на 2,78% – до 65,64 доллара за штуку.