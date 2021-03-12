В Москве от инсульта ушел из жизни 49-летний генеральный директор издателя компьютерных игр «Бука» Александр Михайлов, передает . Коллеги запомнили его как хорошего человека, который ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-03-2021-umer-osnovatel-kompyuternoj-firmy-buka.html" target="_blank">Умер основатель компьютерной фирмы Бука</a> - В Москве от инсульта ушел из жизни 49-летний генеральный директор издателя компьютерных игр «Бука» Александр Михайлов, передает . Коллеги запомнили его как хорошего человека, который ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-03-2021-umer-osnovatel-kompyuternoj-firmy-buka.html]Умер основатель компьютерной фирмы Бука[/url] - В Москве от инсульта ушел из жизни 49-летний генеральный директор издателя компьютерных игр «Бука» Александр Михайлов, передает . Коллеги запомнили его как хорошего человека, который ..