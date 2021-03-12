В Москве от инсульта ушел из жизни 49-летний генеральный директор издателя компьютерных игр «Бука» Александр Михайлов, передает . Коллеги запомнили его как хорошего человека, который ..

В Москве от инсульта ушел из жизни 49-летний генеральный директор издателя компьютерных игр «Бука» Александр Михайлов, передает . Коллеги запомнили его как хорошего человека, который всегда придет на помощь в профессиональных и личных вопросах.