Реализацией проекта займётся Росавтодор.

Министр транспорта России Виталий Савельев провёл рабочую встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Стороны обсудили вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона.«Ключевым стал вопрос строительства второго моста и транспортного обхода Костромы. Проект поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящее время Упрдор «Холмогоры» составляет обоснование инвестиций. Работа будет завершена уже во втором квартале этого года», - сообщает пресс-служба администрации Костромской области.Сергей Ситников добавил, что в федеральном бюджете следующего года уже зарезервировано финансирование проекта, реализацией которого займётся «Росавтодор».