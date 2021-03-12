У александровских бутлегеров правоохранители изъяли порядка 4 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Троих жителей Александрова обвиняют в незаконном производстве и обороте алкогольной

У александровских бутлегеров правоохранители изъяли порядка 4 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Троих жителей Александрова обвиняют в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции. По версии следствия, весной 2020 года 38-летний мужчина в своём гараже организовал линию для производства палёной водки. В помощники себе взял двоих знакомых. Они покупали спирт, смешивали его с водой и разливали по