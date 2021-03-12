Старший сержант полиции Евгений Заикин незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, благодаря чему жизнь мужчины была спасена...

Старший сержант полиции УВД на Московском метрополитене Евгений Заикин незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи, благодаря чему жизнь мужчины была спасена.В ночное время, во время несения службы полицейский–водитель 3 отдела полиции УВД на Московском метрополитене старший сержант полиции Евгений Заикин, проезжая на служебном автомобиле по Малому Каменному мосту, обратил внимание на работника столичной городской службы, который размахивал руками с призывом о помощи. Он сообщил, что на мосту стоит человек.Быстро оценив ситуацию, сотрудник полиции проследовал к месту событий и увидел молодого человека, который на тот момент уже находился за ограждением и громко кричал. Не теряя ни секунды, старший сержант полиции Евгений Заикин схватил гражданина и рывком перетащил его через ограждение.Убедившись, что жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, полицейский передал его территориальному наряду для дальнейшего оказания квалифицированной помощи.Оперативные и грамотные действия полицейского столичного метрополитена старшего сержанта полиции Евгения Заикина помогли предотвратить непоправимое последствие и спасли жизнь человеку. За проявленное мужество, грамотное и добросовестное исполнение служебных обязанностей полицейскому - водителю 3 отдела полиции старшему сержанту полиции Евгению Заикину правами начальника УВД на Московском метрополитене полковника полиции Шамиля Сибанова объявлена Благодарность.Пресс-служба УВД на ММ(495) 621-31-18