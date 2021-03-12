Сумма причиненного собственнику ущерба составила более 50 000 рублей.

В начале февраля в дежурную часть Отделения МВД России по Гороховецкому району с заявлением о пропаже тракторного прицепа обратился 48-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из-за обильного снегопада его трактор с прицепом забуксовал в поле у поселка. После безуспешных попыток выехать, потерпевший оставил прицеп. Спустя несколько дней мужчина вернулся и обнаружил пропажу техники.Сумма причиненного собственнику ущерба составила более 50 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев кражи. Один из местных жителей сообщил, что накануне видел похожий прицеп на дороге.В дальнейшем сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в краже, 35-летнего жителя соседнего района.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что увидел прицеп в поле, когда приезжал мимо. Прицепив его к своему трактору, обвиняемый перевез его в соседний район, планируя использовать в личных целях.Следователями Отд МВД России по Гороховецкому району в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество в ходе следствия было изъято и возвращено владельцу.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.