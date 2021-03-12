Чиновницу муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования” признали виновной в превышении должностных полномочий.

Чиновницу муниципального казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования” признали виновной в превышении должностных полномочий. Уголовное дело против неё возбудил Следком после проверки прокуратуры. Как установили следствие и суд, для местных муниципальных учреждений в 2019-м году была приобретена дорогостоящая компьютерная техника, мебель, жалюзи, а также поставлены 23 окна ПВХ на общую сумму 1,3 миллиона