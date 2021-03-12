Вопрос сняли с повестки заседания местного горсовета.

В Гусь-Хрустальном из повестки заседания горсовета исключили вопрос об отмене прямых выборов мэра. Об этом стало известно в ходе заседания местных народных избранников, которое состоялось 11 марта.Напомним, что ранее в Гусь-Хрустальном инициативная группа, состоящая из общественников и руководителей предприятий, направила председателю горсовета Николаю Балахину обращение с просьбой рассмотреть возможность отмены прямых выборов главы города. Градоначальника предлагалось назначать путём конкурсного отбора и голосованием депутатов.Сейчас Гусь-Хрустальный возглавляет Алексей Соколов, который в 2017 году избран горожанами на пятилетний срок.Напомним, что Гусь-Хрустальный и Муром - последние два города региона, где сохранились прямые выборы мэра.