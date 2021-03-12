На возведение здания Владимирская область получит 268,51 млн рублей.

Во Владимирской области готовятся к строительству жилого корпуса на 130 мест для пожилых людей и инвалидов в психоневрологическом интернате в посёлке Гусевский. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты.На возведение здания Владимирская область получит 268,51 млн рублей. Подрядчик - определён, заключен госконтракт.В новом сооружении будут предусмотрены одноместные и двухместные номера. Санузел, душ и иные удобства будут в шаговой доступности. Проектом предусмотрены регулируемые кровати, вертикализаторы, необходимое реабилитационное оборудование.В обладминистрации уточнили, что санитарно-технические узлы оснастят опорами, поручнями, ваннами с открывающимися дверцами и другими вещами для удобства маломобильных граждан.