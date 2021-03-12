Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало имущество.

12 человек тушили пожар в производственном здании в городе Костерево Петушинского района. Сообщение о возгорании в столярной мастерской на улице Песцова, 50/5 поступило в 11.55.На момент прибытия к месту пожара наблюдалось задымление в здании. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара пострадало имущество. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Напомним, в четверг, 11 марта, . К счастью, пострадавших нет. Выгорело 800 квадратных метров здания.