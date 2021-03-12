В Москве подвели итоги Конкурса политологов. В нем участвовали все желающие граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие необходимый опыт. Приглашение в полуфинал конкурса получили более 350 человек.

В Москве подвели итоги "Конкурса политологов". В нем участвовали все желающие граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие необходимый опыт. Приглашение в полуфинал конкурса получили более 350 человек."Конкурс политологов" – это совершенно новый для России кадровый проект, инициированный администрацией президента 12 января. Сегодня в Москве подвели итогидистанционного этапа конкурса. Всего онлайн-тестирование завершили почтиполторы тысячи участников. Организатором Конкурса выступает АНО "Экспертныйинститут социальных исследований" (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО "Россия – странавозможностей".Исключительновысокие результаты, набрав более 600 Т-баллов, показал 21 участник – все они,согласно правилам конкурса, могут считаться успешно завершившими дистанционныйэтап вне зависимости от полученной оценки презентации проекта. Т-баллы – это шкалаизмерения, в которой минимальное значение – 200, максимальное – 800.Аналогичными методиками пользуются самые известные системы тестирования мире –включая TOEFL, GMAT, SAT. Данная шкала позволяет более дифференцированноразличать успешных и неуспешных участников."Проходнойбалл, с учетом общей численности конкурсантов, был установлен на уровне 499Т-баллов, его преодолели более 600 человек. Итоговый отбор участниковполуфинала был проведен на основе оценки представленных ими презентацийпроектов", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" АлексейКомиссаров.Оценивали презентацию каждого участника два эксперта из числа профессиональныхполиттехнологов. Средипроектов, которые были представлены, целый ряд вызвал особый интерес с их стороны. Авторы продемонстрировали глубокое понимание политическойпроблематики, предложили ряд неординарных решений. "В целом уровень материаловбыл весьма высоким", – подчеркнула руководитель Департамента стратегических исследованийи прогнозирования ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Екатерина Соколова.Окончательное решение о допускеконкурсантов в следующий этап принималось коллегиально – на заседанииЭкспертного совета Конкурса. Задачейчленов Экспертного совета стали верификация результатов тестирования и оценкипрезентаций проектов, проверка соблюдения всех необходимых процедур."В случае поступления апелляций от участников именно совет мог бы ихрассмотреть", – сообщил член совета Павел Безручко.Полуфинал "Конкурса политологов" пройдет в апреле в Москве. На той же площадке состоитсяи финал Конкурса. Победители получат персонального наставника и право на участие в образовательнойпрограмме и стажировке.