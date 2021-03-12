Товар без акцизных марок доставлялся в офисные и складские помещения на территории Москвы и Московской области, а затем распространялся через интернет-магазины...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве задержали четырех жителей столицы. По версии следствия, они входили в группу, которая в течение трех лет занималась незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированной табачной продукции.Полицейскими установлено, что подозреваемые организовали регулярные поставки в столичный регион сигарет и табачных стиков, которые изначально предназначались для продажи в зарубежных странах, а также через магазины беспошлинной торговли. Товар без акцизных марок доставлялся в офисные и складские помещения на территории Москвы и Московской области, а затем распространялся через интернет-магазины.В ходе проведенных обысков было обнаружено более 30 тысяч упаковок немаркированной табачной продукции стоимостью свыше трех миллионов рублей. Также изъяты средства связи, носители информации, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве участникам группы предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк