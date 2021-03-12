Демонтаж элеватора осложнялся тем, что в непосредственной близости от места работ находились не только технические постройки, но и жилые дома.

Старый муромский элеватор стирают с лица земли. Управляемым взрывом специалисты накануне уничтожили еще одно здание, расположенное на проезде Куйбышева.Напомним, бывшего зерноперерабатывающего комбината начались в сентябре прошлого года. Он был построен в 1984 году. Был предназначен для переработки зерна, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями Владимирской области и соседних регионов. По рассказам старожилов, таких элеваторов в Союзе было всего три. С развалом Советского Союза совсем новое предприятие стало не востребованным. Оно неоднократно переходило из рук в руки разных частных структур и банков. Сооружение давно уже превратилось из зернохранилища в место тусовки молодежи. Муромский элеватор даже попадал в рейтинг «Самых опасных места для игр Владимирской области».По информации сайта , демонтаж элеватора осложнялся тем, что в непосредственной близости от места работ находились не только технические постройки, но и жилые дома. Накануне подрыва специалисты-взрывотехники встретились с жильцами, чтобы уведомить их о предстоящих работах. Также, в ходе встречи выяснилось, что в этот раз взрыв будет в шесть раз слабее, чем в прошлом году. Частично будет снесено по 1\3 у каждого здания, чтобы в дальнейшем остатки ветхой конструкции сложились как карточный домик во внутреннюю часть территории элеватора. Повторный взрыв будет произведен не мене чем через десять суток.Видео