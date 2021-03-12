Министерство иностранных дел России и правоохранительные органы должны задать вопрос американской стороне относительно наличия детской порнографии в социальной сети Twitter. С таким заявлением выступила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Министерство иностранных дел России и правоохранительные органы должны задать вопрос американской стороне относительно наличия детской порнографии в социальной сети Twitter. С таким заявлением выступила член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Распространение детской порнографии в Twitter вызывает очень много вопросов, сказала общественник. Она напомнила, что в США за хранение подобных запрещенных материалов предусмотрена уголовная ответственность. Мизулина выразила недоумение, что представители соцсети, сервера которой расположены в Соединенных Штатах, до сих пор находятся на свободе."Мы, конечно, просим Министерство иностранных дел России и наши правоохранительные органы задать соответствующие вопросы американской стороне", – сказала общественник.Роскомнадзор 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и 50% стационарных. С 2017 года ведомство направило в адрес руководства соцсети более 28 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.До сих пор в Twitter не заблокировано более 3,1 тысячи подобных материалов. Речь идет о детской порнографии, суицидальном и наркотическом контенте.Ранее Общественная палата представила антирейтинг социальных сетей по количеству запрещенного контента. Лидером стал Twitter: один незаконный материал на этой платформе видят более 10.4 тысячи пользователей. Второе и третье места разделили другие популярные западные соцсети – Facebook и Instagram.