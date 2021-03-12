В городе Костерёво загорелось производственное здание. ЧП произошло около полудня 12 марта. На место выехали пожарные подразделения. В здании было сильное задымление. Огнеборцы оперативно

В городе Костерёво загорелось производственное здание. ЧП произошло около полудня 12 марта. На место выехали пожарные подразделения. В здании было сильное задымление. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание на 5 квадратных метрах. Никто не пострадал. Тушили пожар 12 человек и 5 единиц техники. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС области. Напомним, рано утром 11 марта произошёл пожар на