Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекались 6 единиц техники и 17 человек личного состава.

В селе Гнездилово Суздальского района едва не сгорело несколько домов.В 20:16 11 марта в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В селе Гнездилово на улице Центральной полыхал дом №60.Горела пристройка и крыша, а также существовала угроза распространения огня на соседний дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.«Погибших и пострадавших нет. Для тушения огня привлекались 6 единиц техники и 17 человек личного состава», - уточнили в пресс-службе МЧС.