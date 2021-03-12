Местный житель предложил полицейским денежное вознаграждение за непривлечение его к административной ответственности.

В феврале текущего года в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району обратили внимание на гражданина, который торговал на улице обувью. При проверке было установлено, что 55-летний житель Владимира, официально не трудоустроенный, предлагал приобрести продукцию в нарушение ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».Для установления всех обстоятельств правонарушителя доставили в отдел полиции.Находясь в здании ОМВД, мужчина стал предлагать сотрудникам полиции денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей за непривлечение его к административной ответственности. Предупреждения полицейских о противоправности действий и уголовной ответственности нарушитель проигнорировал.Противоправный факт был задокументирован.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, с. 291.2 (покушение на мелкое взяточничество).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Оперативно-розыскная часть собственной безопасности и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области напоминают: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю.Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76 (для обращения по вопросам компетенции службы собственной безопасности, в том числе заявительской информацией о неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел);- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).