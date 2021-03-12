В селе Гнездилово Суздальского района 17 огнеборцев тушили частный дом. Это ЧП произошло вечером 11 марта. Горела кровля дома и хозяйственная пристройка. Была угроза распространения огня на

В селе Гнездилово Суздальского района 17 огнеборцев тушили частный дом. Это ЧП произошло вечером 11 марта. Горела кровля дома и хозяйственная пристройка. Была угроза распространения огня на соседний частный дом. Огнеборцы остановили пламя и ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах. Были спасены внутренние помещения дома. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.