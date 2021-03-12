В полицию поступило сообщение от 38-летнего мужчины. Он рассказал, что его знакомый после возникшего конфликта стал угрожать ему ружьем...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством.В дежурную часть МО МВД России «Московский» г. Москвы поступило сообщение от 38-летнего мужчины. Он рассказал, что его знакомый после возникшего конфликта стал угрожать ему ружьем.В результате проверки недалеко от места происшествия участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний приезжий. Охотничье ружье, которым злоумышленник угрожал заявителю, в настоящее время изъято.Дознавателем МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57