В хирургическом корпусе ОКБ закрыли ковидный госпиталь. Это произошло на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом и снижением числа пациентов в стационарах, сообщают в

В хирургическом корпусе ОКБ закрыли ковидный госпиталь. Это произошло на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусом и снижением числа пациентов в стационарах, сообщают в обладминистрации. Ковидный госпиталь в ОКБ был открыт 30 апреля 2020 года. В сентябре после первой волны заболевания хирургический корпус вернулся к обычной работе. Впрочем, через месяц оказание плановой медицинской помощи снова приостановили