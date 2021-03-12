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На оборонном предприятии в Коврове выгорело 800 квадратных метров задния
Во Владимире разработают правила обрезки деревьев
Во Владимире возобновили отключения злостных неплательщиков за электроэнергию
Волонтёров всероссийской акции «Мы вместе» наградили во Владимире
В Коврове ликвидируют последствия пожара на оружейном заводе
Владимирский перевозчик Владимир Князев вернул себе автобусные маршруты
Из-за нерадивого подрядчика не могут открыть новый спортзал в Радужном
Студенты Владимирского филиала РАНХиГС приняли участие в модельном судебном процессе