Корректировка будет производиться в отношении многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовым прибором учета.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в счетах-квитанциях за март жителям областного центра будет произведена корректировка платы за отопление по итогам 2020 года. Корректировка будет производиться в отношении многоквартирных домов, которые оборудованы общедомовым прибором учета тепловой энергии, а плата за отопление начислялась равномерно в течение всего года, исходя из среднемесячного потребления за предыдущий отопительный период или утвержденного норматива потребления. Всего во Владимире корректировка будет произведена для 509 многоквартирных домов. Для 413 домов будет произведен перерасчет в сторону уменьшения платы на общую сумму 49,67 млн рублей. В счетах-квитанциях за март для жителей данных домов отдельной строкой будет указана сумма корректировки. Для 96 домов будет выполнено доначисление на сумму 10,73 млн рублей.Для всех жителей, у которых рост платежа за услуги отопления вырастет более чем на 25% относительно аналогичной квитанции за март 2020 года, будет автоматически предоставлена рассрочка на 12 месяцев (согласно п.72 Постановления Правительства №354 от 06.05.2011 года за предоставленную рассрочку взимаются проценты в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации).Размер корректировки зависит от объема тепловой энергии, потребленного многоквартирным домом в 2020 году. На фактический объем потребления тепловой энергии в доме влияют как температура окружающей среды, сложившаяся в прошлом году, так и особенности системы теплоснабжения дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы. Подробный расчет размера корректировки по каждому дому будет предоставлен Управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также данная информация будет размещена отдельной строкой в счетах-квитанциях за март. Для жителей, у которых рост размера корректировки будет менее 25%, «ЭнергосбыТ Плюс» предоставит рассрочку на основании письменного заявления клиента. Для подачи заявления о предоставлении рассрочки клиентам необходимо обратиться в ближайший офис приема и обслуживания клиентов или через электронный сервис «Обратная связь».Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приносит свои извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание и своевременную оплату счетов.Адреса ОПиОК г. Владимира:г. Владимирул. Чайковского, д.38Д (с 8:30 до 17:30)ул. Юбилейная, д. 15 (с 8:30 до 17:30)ул. Мира, д. 61А (с 8:00 до 18:00)ул. Верхняя Дуброва, д. 26 Г (с 8:30 до 17:30)