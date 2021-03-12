Снегопады прошли, а улицы Владимира по-прежнему утопают в сугробах.

Снегопады прошли, а улицы Владимира по-прежнему утопают в сугробах. Нечищеные, скользкие тротуары становятся причиной трав.Вот уже два месяца Фаина Павловна не выходит из дома. Обычная поездка на рынок за продуктами обернулась для 84-летней женщины травмой.Фаина Улётова, жительница г. Владимира: «Стала выходить около дома на остановке вот у нас и подскользнулась. Лёд, голый лёд. Нигде не посыпано, не чищено. Я так упала, что разбила всю спину».Спустя два месяца улица Усти-на-Лабе по-прежнему нечищеная. Люди вынуждены перелезать через брустверы снега, чтобы пройти от остановки домой или в больницу. По словам жителей, трактор чистил улицу всего два раза. Последний как раз, когда приехала съёмочная группа. И даже "перевести дух" на скользкой дороге негде - на остановке " Дом культуры молодежи" нет даже скамейки. Навеса, чтобы скрыться от непогоды, тоже нет.Фаина Улётова, жительница г. Владимира: «Раньше хоть была старенькая гнилая лавочка. Сейчас вообще никакой и ту убрали и новую не поставили. Ни крыши, ни лавочки. А у нас люди идут из 4 больницы после инсульта с лечения вот на костылях, с палочками и присесть негде. Хоть на землю садись. Из 29 школы люди из онко».Во дворах - такая же картина: очень скользко. Сплошной лед. Дома обслуживает владимирская управляющая компания. Деньги исправно платим, а почему не оказывают услугу в полном объёме, спрашивают жители Владимира. Этот вопрос «Вести» переадресовали в администрацию Владимира.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «По результатам мониторинга в обозначенном районе на Усти-на-Лабе одной из управляющих компаний выдано предостережение. Срок исполнения, которого 1 день. С руководителями других управляющих компаний проведена разъяснительная работа о недопущении некачественной уборки дворов»,В мэрии пообещали - в ближайшее время специалисты управления ЖКХ выедут на Усти-на-Лабе. Нерадивым управляющим компаниям грозит штраф. На первый раз 5 тысяч, при повторном нарушении - 50 тысяч рублей. Обратят внимание и на просьбу Фаины Павловны оборудовать остановку. Правда, придется подождать - в первую очередь, говорят чиновники, устанавливают павильоны на новых маршрутах. Напоминаем, что пожаловаться на коммунальщиков можно на «горячую линию» управления ЖКХ по телефону 53-26-30 или написать на портал "Владимир - это мы!" . Там же выкладываются и ответы на обращения граждан.Вера Куликова, Андрей Синягин, Семен Карпов«Вести-Владимир»