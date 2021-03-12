Владимирские гимнасты завоевали командное золото чемпионата России, проходящем в эти дни в Пензе.

Владимирские гимнасты завоевали командное золото чемпионата России, проходящем в эти дни в Пензе.Костяк первой мужской сборной Центрального федерального округа составляют наши спортсмены. Это мастера спорта Кирилл Прокопьев, Александр Карцев, Илья Кибартас, Алексей Ростов и Сергей Кривунец. Кроме них в команде ЦФО-1 был и выступающий за Смоленск Виктор Калюжин. Теперь лучшие гимнасты поедут на чемпионат Европы. Он пройдёт в апреле в Швейцарии.