Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в квитанциях за март жителям областного центра скорректируют плату за отопление по итогам 2020 года. Корректировка затронет 509 ..

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в квитанциях за март жителям областного центра скорректируют плату за отопление по итогам 2020 года. Корректировка затронет 509 многоквартирных домов, оборудованных общедомовым прибором учёта тепловой энергии, в которых плата за отопление начислялась равномерно в течение всего года, исходя из среднемесячного потребления за предыдущий отопительный период или утверждённого норматива.В 413 МКД перерасчёт будет произведён в сторону уменьшения на сумму 49,67 млн рублей. Сумма корректировки будет указана в квитках за март отдельной строкой. Для 96 домов будет выполнено доначисление на сумму 10,73 млн рублей.Для всех владимирцев, у которых рост платежа за отопление составит более чем 25% относительно аналогичного периода прошлого года, будет автоматически предоставлена рассрочка на 12 месяцев. Согласно пункту 72 Постановления Правительства №354 от 06.05.2011 года за предоставленную рассрочку взимаются проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ.Размер корректировки зависит от объема тепловой энергии, потребленного многоквартирным домом в 2020 году. На него влияют как температура окружающей среды, сложившаяся в прошлом году, так и особенности системы теплоснабжения дома - наличие или отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы. Подробный расчёт размера корректировки по каждому дому будет предоставлен управляющим компаниям, ТСЖ и старшим по домам. Также информация будет размещена отдельной строкой в счетах-квитанциях за март. Для жителей, у которых рост размера корректировки будет менее 25%, «ЭнергосбыТ Плюс» предоставит рассрочку на основании письменного заявления клиента. Для его подачи необходимо обратиться в ближайший офис компании или через электронный сервис «Обратная связь».Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приносит свои извинения за неудобства и благодарит за понимание и своевременную оплату счетов.Адреса ОПиОК во Владимире:- улица Чайковского, д.38Д (с 8:30 до 17:30);- улица Юбилейная, д. 15 (с 8:30 до 17:30);- улица Мира, д. 61А (с 8:00 до 18:00);- улица Верхняя Дуброва, д. 26 Г (с 8:30 до 17:30).