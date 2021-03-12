Ремонт планируется закончить до конца дня.

Во Владимире в старых садах, через дорогу от Белого дома, образовался провал, в результате которого разрушено почти 12 метров ливнёвки. Об этом сообщили наши коллеги из Зебра ТВ.Коммунальную аварию принялись устранять утром 12 марта. Глубина провала составила 5 метров.Во «Владимирводоканале» сообщили, что произошёл размыв грунта, а также повреждён трубопровод диаметром 400 миллиметров, ведущий в Лыбедский коллектор.На месте работают трактор, экскаватор, строительный кран и две машины аварийной службы.Ремонт планируется закончить до конца дня. После завершения работ коммунальщики укрепят грунт.К капитальному ремонту инженерных сетей они приступят после того, как улучшатся погодные условия.