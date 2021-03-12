В редакцию «Вестей» обратился житель дома №86 по улице Первая Пионерская.

В редакцию «Вестей» обратился житель дома №86 по улице Первая Пионерская. По его словам, коммунальщики уже две недели не могут устранить порыв теплосети. Место коммунальной аварии перекопано. Жители дома опасаются, что грядущее потепление только усугубит ситуацию.Напомним, за последнее время в областном центре произошла череда подобных происшествий. Буквально два дня назад из-за подвижки грунта прорвало трубопровод. 5 марта по аналогичной причине в районе завода "Автоприбор" на Большой Нижегородской улице перекрыли левые полосы движения в обе стороны. Там велисьНа ликвидации порыва на тепломагистрали на улице Луначарского во Владимире пострадал сотрудники энергокомпании. С сильными ожогами он был .