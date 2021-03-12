Писательница скончалась 8 марта.

Во Владимире планируют установить мемориальную доску в память о писательнице . Об этом сообщил председатель реготделения Союза писателей России Николай Лалакин.Место определит комиссия по наследию Союза писателей.В мэрии Владимира пояснили, что рассмотрят вопрос об установке памятного знака, когда поступит официальное ходатайство.Напомним, что Татьяна Викторовна скончалась 8 марта, а 10 числа с ней простились в Свято-Успенском Княгинином монастыре и на Улыбышевском кладбище рядом с храмом Всех Святых.