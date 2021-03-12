Писательница скончалась 8 марта.
Во Владимире планируют установить мемориальную доску в память о писательнице . Об этом сообщил председатель реготделения Союза писателей России Николай Лалакин.
Место определит комиссия по наследию Союза писателей.
В мэрии Владимира пояснили, что рассмотрят вопрос об установке памятного знака, когда поступит официальное ходатайство.
Напомним, что Татьяна Викторовна скончалась 8 марта, а 10 числа с ней простились в Свято-Успенском Княгинином монастыре и на Улыбышевском кладбище рядом с храмом Всех Святых.