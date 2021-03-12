Новое здание Арбитражного суда Владимирской области обошлось почти в 650 миллионов рублей. Его открыли на Октябрьском проспекте рядом с Белым домом. Общая площадь пятиэтажки более 6,5 тысяч

Новое здание Арбитражного суда Владимирской области обошлось почти в 650 миллионов рублей. Его открыли на Октябрьском проспекте рядом с Белым домом. Общая площадь пятиэтажки более 6,5 тысяч квадратных метров. Напомним, ранее Арбитражный суд располагался в здании напротив прокуратуры. Строительство нового здания суда длилось почти 2 года. Судебный комплекс разделили на две зоны: судебную (там работают