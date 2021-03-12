14 марта он будет работать последний день.

Во время Масленицы 14 марта на Пушкинском бульваре с 10:00 до 22:00 будет последний в этом сезоне день работать бесплатный городской каток. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Владимира.«Наряду с , которые будут оборудованы в микрорайонах города, зиму проводят и на Соборной площади. В 12:00 здесь начнётся концерт с участием творческих коллективов из Владимира, а также откроется ярмарка с угощениями и сувенирами», - уточнили в горадминистрации.Организаторы мероприятия обращают особое внимание горожан на профилактику коронавируса и просят с пониманием отнестись к требованиям Роспотребнадзора.