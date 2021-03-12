Благодаря работе Центра психологического доабортного консультирования и социально ориентированными НКО в регионе планомерно уменьшается число искусственных прерываний беременности, проведённых по желанию женщин.

Благодаря работе Центра психологического доабортного консультирования и социально ориентированными НКО в регионе планомерно уменьшается число искусственных прерываний беременности, проведённых по желанию женщин.Владимирские психологи проводят доабортное консультирование на базе женских консультаций. Психологическая работа подразумевает и другие форматы: лекции, семинары, «круглые столы», выпуск санитарных бюллетеней о вреде абортов.В результате доабортного консультирования и психологической помощи беременным начиная с 2015 года 1258 женщин Владимирской области приняли самостоятельное решение сохранить беременность, родить и воспитать ребёнка.Динамика сохранения беременности по итогам доабортного консультирования выглядит следующим образом: 2015 г. – 108 женщин; 2016 г. – 206 женщин, 2017 г. – 170 женщин; 2018 г. – 193 женщин; 2019 г. – 256 женщин; 2020 г. – 325 женщин.Кроме того, во Владимирской области, как и в других регионах, регулярно проводится информационно-просветительская акция «Подари мне жизнь!», организуемая Фондом социально-культурных инициатив. Акция направлена на информирование общества о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов.