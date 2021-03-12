Среди всех продуктов наибольший рост показала красная икра – 23%.

По данным Владимирстата, приготовление блинов на Масленицу жителям региона обойдётся на 15 рублей дороже, чем в 2020 году. По информации ведомства, среднестатистическая владимирская хозяйка потратит на приготовление лакомства 146 рублей.Разница цен, по оценкам специалистов, выглядит следующим образом:При этом не стоит забывать о начинке, которая за минувший год также подорожала:Отметим, что среди всех продуктов наибольший рост показала красная икра – 23%.