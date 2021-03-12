На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 марта 2021 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 марта 2021 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(20 сл. в г. Владимире, 12 сл. в Муромском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Петушинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 620 случаев заболевания (6453 сл. в г. Владимире, 3565 сл. в Гусь-Хрустальном, 3195 сл. о. Муром, 2041 сл. в Ковровском, 1763 сл. в Александровском, 1672 сл. в Петушинском, 1279 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1171 сл. в Кольчугинском, 1040 сл. в Суздальском, 928 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 791 сл. в Меленковском, 774 сл. в Киржачском, 644 сл. в Камешковском, 623 сл. в Селивановском, 431 сл. в Судогодском, 357 сл. в г. Радужном