В регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Во Владимирской области на спортивные соревнования разрешили пускать зрителей. При этом заполняемость мест не должна превышать 50% от общей вместимости объекта. Соответствующие изменения внесены в «коронавирусный» Указ губернатора.Напомним, что ранее аналогичная мера была применена к театрам, кинозалам, концертным площадкам и ДК. Послабления коснулись и .Также разрешено проведить всероссийские, областные конкурсы и фестивали с количеством участников более 50 человек и по согласованию с департаментом культуры.Добавим, что в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.