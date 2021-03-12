Возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.Установлено, что согласно заключению врача-кардиолога от 13 января 2021 года пациенту установлен диагноз «ишемическая кардиомиопатия, мерцательная тахиаритмия, преходящее нарушение мозгового кровообращения», принято решение о необходимости его срочной госпитализации в Гусь-Хрустальную городскую больницу.64-летний мужчина в этот день утром поступил в приемный покой в тяжелом состоянии с признаками острой сердечной недостаточности и был направлен на кардиограмму, флюорографию, забор крови. На протяжении этого времени его состояние ухудшалось, о чем сопровождавшая его дочь сообщала дежурному врачу.Несмотря на это, ему не оказана неотложная медицинская помощь. Лишь около 11 часов он направлен на стационарное лечение в терапевтическое отделение без сопровождения медицинских работников, где умер спустя час от острого инфаркта миокарда.По результатам проверки прокурором вынесено постановление о направлении материалов проверки по факту нарушения законодательства об оказании надлежащей медицинской помощи в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.По результатам их рассмотрения СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Ход и результаты его расследования находятся на контроле межрайонной прокуратуры.