Коронавирус не сдаётся. Во Владимирской области снова рост заболеваемости. 77 новых заразившихся за сутки. На два больше чем накануне. До этого на протяжении восьми дней у нас шёл только спад.

Коронавирус не сдаётся. Во Владимирской области снова рост заболеваемости. 77 новых заразившихся за сутки. На два больше чем накануне. До этого на протяжении восьми дней у нас шёл только спад. Общее количество заражённых сейчас 28 620. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 20 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (12 новых КОВИД-носителей). На третьем месте