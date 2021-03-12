В адрес вице-губернатора Романа Годунина поступило письмо от руководства компании «Российские автомобильные дороги», осуществляющей мероприятия по реализации проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

В адрес вице-губернатора Романа Годунина поступило письмо от руководства компании «Российские автомобильные дороги», осуществляющей мероприятия по реализации проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».Она готова предоставить материалы для дальнейшего информирования жителей Владимирской области.Напомним, что в нашем регионе М-12 пройдёт по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в границах областного центра.«Была договорённость, что как только Автодор будет готов представить информацию по проекту, они нас уведомят, и мы организуем информирование жителей. Письмо они прислали перед праздниками, сейчас мы по нему работаем. Как только определимся с датами – доведем эту информацию до жителей, ориентировочно планируем на конец марта», – отметил Роман Годунин.Напомним, что:во Владимирской областиВо Владимирской области М-12 "Москва-Казань"Во Владимирской области