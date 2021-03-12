УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Компания приобрела один килограмм золота в Фонд «ВТБ – ..

УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи. Компания приобрела один килограмм золота в Фонд «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF). ВТБ Капитал Управление активами была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгоценных металлов Московской биржи в конце февраля 2021 г., став первой из российских управляющих компаний, присоединившихся к площадке. Работа на ней позволит ВТБ Капитал Инвестиции расширить операционные возможности совершения сделок с металлами для развития собственных продуктов. У ВТБ Капитал Инвестиции сейчас в линейке 59 собственных паевых инвестиционных фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых. Три из них предназначены для инвестиций в золото.В 2020 г. компания запустила "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой", который сегодня является единственным российским фондом с обеспечением активов реальными золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 млрд руб. Чистая масса золота в фонде к настоящему моменту превышает 480 кг. Структура фонда раскрывается ежедневно на сайте ВТБ Капитал Управление активами. В 2020 году ВТБ был лидером российского рынка по объемам средств, которые клиенты вложили в ПИФы.«В 2020 г. мы запустили первый в России БПИФ, который позволяет клиентам инвестировать в золото напрямую, а не через иностранные ETF, продукт очень востребован, и мы занимаемся его развитием. В дальнейших наших планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают свою линейку продуктов и стараются предложить наиболее актуальные инструменты, подходящие под конкретные цели каждого инвестора», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.Для справки:Рынок драгоценных металлов на Московской бирже функционирует с октября 2013 года. На рынке драгметаллов работает 66 участников торгов, среди них 47 кредитных организаций и три компании-золотодобытчика. Торги золотом и серебром ведутся с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ). Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга, открытые в НКЦ. За 2020 год объем торгов на рынке драгоценных металлов вырос на 48% и составил 52,6 млрд рублей (12,9 т золота и 30,7 т серебра).