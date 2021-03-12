Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ: «В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма», и группа ВТБ приняла самое активное ..

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ:«В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма», и группа ВТБ приняла самое активное участие в реализации инициатив, направленных на поддержку экономики: за год кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ достиг 7,4 трлн руб, общий объем реструктуризаций для крупного бизнеса, организованных ВТБ, составил 1,3 трлн руб, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса.Нашим ключевым приоритетом в прошлом году оставалась технологическая трансформация и постоянное совершенствование бизнес-процессов, расширение продуктового предложения и повышение уровня клиентского сервиса. В России ВТБ предоставляет клиентам корпоративно-инвестиционного бизнеса наиболее широкий спектр финансовых продуктов и решений, а также полный доступ на глобальные рынки».Согласно консолидированной финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 2020 год, опубликованной 25 февраля 2021 года, кредитный портфель сегмента корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) (до вычета резервов) вырос на 18,4% до 7 418 млрд руб, доля рынка ВТБ по кредитному портфелю КИБ за год увеличилась с 18,2% до 20,3%. За 2020 год привлеченные средства клиентов КИБ выросли на 30% до 4 858 млрд руб, при этом доля рынка ВТБ по остаткам на счетах клиентов КИБ выросла с 14,7% до 21,3%.В 2020 году КИБ ВТБ активно развивал бизнес в области проектного финансирования промышленности и инфраструктуры, финансирования жилищного строительства и коммерческой недвижимости, в рамках бизнеса торгового и экспортного финансирования были реализованы сделки в 45 странах мира с участием более 100 банков-партнеров.Наряду с предоставлением клиентам КИБ банковских продуктов также активный рост показали продажи услуг лизинга и факторинга. За год факторинговый портфель увеличился на 26,7% до 319 млрд руб, лизинговый портфель на 11,8% до 256 млрд рублей (финансовый лизинг) и на 9% до 168 млрд руб (операционный лизинг).В условиях возрастающей роли, которую играют факторы устойчивого развития (ESG), КИБ ВТБ принимает активное участие в развитии экологической повестки на российском финансовом рынке. В 2020 году была запущена пилотная программа «зеленого» кредитования, в рамках которой ВТБ предоставляет своим клиентам финансирование на цели реализации экологических инициатив и инициатив по улучшению параметров устойчивого развития заемщиков. КИБ ВТБ является одним из ведущих кредиторов в сфере финансирования проектов по развитию возобновляемых источников энергии. Кроме того, в 2020 году КИБ ВТБ организовал несколько выпусков «зеленых» облигаций, а также первый в России выпуск социальных еврооблигаций на общий объем 144 млрд руб.Несмотря на сложную экономическую ситуацию как в России, так и на глобальных рынках, в 2020 году КИБ ВТБ сохранил лидирующие позиции в России во всех ключевых сегментах инвестиционного рынка: на рынках акционерного и долгового капитала, а также в области слияний и поглощений (M&A), успешно реализовав более 100 сделок, что в общем объеме позволило привлечь в экономику страны более 2 трлн руб, что на 14% больше аналогичного показателя 2019 года.ВТБ Капитал Инвестиции – объединенная инвестиционная платформа группы ВТБ, в 2020 году занимала лидирующие позиции на рынке инвестиционных услуг. Объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год вырос на 73% и составил 3,4 трлн руб. Наибольший рост показал сегмент работы с физическими лицами. Объем активов по нему вырос на 80% до 1,8 трлн руб. ВТБ Капитал Инвестиции уделяет особое внимание развитию цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» в 2020 году выросло в 4 раза и превысило 1 млн человек.