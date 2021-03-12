В письме на имя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой они просят вмешаться в сложившуюся деструктивную ситуацию во Владимирской области. И направить в регион рабочую группу, чтобы она защитила интересы социально ориентированных НКО.

В письме на имя секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой они просят вмешаться в сложившуюся деструктивную ситуацию во Владимирской области. И направить в регион рабочую группу, чтобы она защитила интересы социально ориентированных НКО."В феврале 2021 года губернатор Владимир Сипягин назначил на должность директора департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области помощника своего представителя в Совете Федерации Николая Костылева. Свои первые шаги руководство нового департамента начало со скоропалительных и очень вредных решений по реформированию, а фактически по разрушению успешно функционирующего более 4-х лет областного Дома молодежи - региональной площадки для поддержки молодёжных проектов и гражданских общественно значимых инициатив", - говорится письме подписанном руководителям 15 НКО региона.Они заявили, что "руководство департамента отказалось от своих намерений превратить конференц-залы и другие общественные пространства областного Дома молодежи в кабинеты для сотрудников департамента, однако господин Костылев по-прежнему не отказался от своего желания выселить из Дома молодежи ключевую организацию - «Дом НКО».Некоммерческие организации предлагают "разместить в Доме молодежи лишь отдел департамента с сотрудниками, занимающихся непосредственным взаимодействием с НКО и молодежными организациями, а все остальные отделы департамента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области расположить в соседнем здании". Поскольку такое решение позволило бы сохранить областной Дом молодежи с «Домом НКО» и развивать всё здание в качестве открытого пространства реализации и поддержки молодёжных и общественных инициатив по примеру таких центров как «Точка кипения» соседних регионов.Иначе "разрушение сложившегося кластера успешной поддержки молодёжных проектов и гражданских инициатив на базе областного Дома молодежи повлечёт за собой серьёзные социальные и экономические последствия", заявили авторы обращения.Напомним, "Вести " сообщали, что пресс-службе обладминистрации назвали недостоверной о том, что в Областном доме молодёжи на улице Дзержинского,5.Хотя ранее во Владимире прошел круглый стол Ключевой темой стало переселение из областного Дома молодежи на улице Дзержинского всех молодежных и некоммерческих организаций