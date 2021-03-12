Первое шоу детского сладкого творчества на старте.

Первое шоу детского сладкого творчества на старте.Самая престижная в мире выставка кондитерского искусства в Лондоне, ежегодно собирающая участников со всех континентов - Cake International - впервые приглашает стать ее участниками детей и подростков от 7 до 18 лет. Это некоммерческий проект. Это возможность для детей, увлекающихся кондитерским искусством, проявить себя в 11 категориях. От создании игрушки, одноярусного торта, пряника до декоративной экспозиции. Результаты будут известны в конце мая.А на днях вручены сертификаты международного конкурса среди взрослых участников. Среди них и мастерица из Александрова Елена Сорокина. Ее удивительными работами вы сможете полюбоваться завтра утром в субботнем выпуске Вестей в 8 утра.