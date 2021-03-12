В перечень мероприятий входят лекции, семинары, «круглые столы», выпуск бюллетеней о вреде абортов.

Во Владимирской области, благодаря работе психологов с беременными, за пять лет 1258 женщин передумали делать аборт. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.В обладминистрации уточнили, что специалисты проводят доабортное консультирование на базе женских консультаций. В перечень мероприятий входят лекции, семинары, «круглые столы», выпуск бюллетеней о вреде абортов.Таким образом, в 2015 году – 108 женщин области приняли самостоятельное решение не прерывать беременность, родить и воспитать ребёнка. В 2016 их количество выросло до 206, в 2017 составило – 170, в 2018 – 193 женщин, в 2019 – 256, а в 2020 – 325.