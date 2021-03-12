С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18868 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16607 пациентов. В стационарах лежит 372 жителя, из них 210 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1694 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 19 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 75 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 9 костромичам. Три инфицированных выявлено в Костромском районе. Два жителя заболели в Буе. По одному – в Галиче, Чухломе, Сусанинском, Антроповском и Парфеньевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 18868 человек. Врачам удалось поставить на ноги 16607 пациентов. В стационарах лежит 372 жителя, из них 210 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1694 заболевших.