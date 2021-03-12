Общая площадь сооружения составила более 6,5 тысяч квадратных метров.

Во Владимире на новое здание Арбитражного суда потрачено 645 млн рублей. Его построили на Октябрьском проспекте возле Белого дома. Общая площадь сооружения составила более 6,5 тысяч квадратных метров.Возводили его почти 2 года. На первых двух этажах расположено 16 залов судебных заседаний, в двух из которых можно проводить онлайн-заседания.Оставшиеся три этажа отданы под кабинеты судей, работников, архив, зал заседаний президиума и конференц-зал.Коллектив учреждения состоит из 33 федеральных судьи и 99 сотрудников аппарата.Напомним, что ранее Арбитражный суд базировался в здании напротив прокуратуры.