Фигурант нашел телефон на улице, обнаружил в нем смс-уведомление о зачислении зарплаты и распорядился чужими деньгами по своему усмотрению.

Следственным отделом Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение о пропаже денежных средств с банковской карты. Потерпевший пояснил, что несколькими днями ранее потерял мобильный телефон, к номеру которого была привязана банковская карта.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, проанализировали операции по счету. В результате проделанной работы злоумышленник был задержан.Фигурант пояснил, что нашел мобильный телефон во дворе своего дома. Увидев в нем смс о зачислении заработной платы, обвиняемый решил распорядиться чужими деньгами по своему усмотрению и в течение нескольких дней оплачивал интернет-приложения и покупки в магазинах.В общей сложности потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 24 000 рублей.Телефон был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.