Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Кража».

В Киржаче 25-летний парень нашёл мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта и потратил 24 тысячи рублей со счёта владельца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В декабре прошлого года в полицию поступило заявление о пропаже денег с банковской карты. Потерпевший пояснил, что несколькими днями ранее потерял мобильный телефон, к номеру которого она была привязана.Выяснилось, что парень, нашедший телефон, увидел сообщение о зачислении заработной платы и решил оплатить ей покупки в магазинах. В результате злоумышленника задержали. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье «Кража».