Застройщик устранил недоделки.

Застройщик устранил недоделки.Многоквартирный дом № 8 по улице Смоленской в микрорайоне Веризино областного центра был введён в эксплуатацию ещё 17 сентября 2020 года, но Застройщик ООО «Муром Град» не получил необходимое разрешение Ростехнадзора.Собственники жилья в злополучном доме даже15 января в Департаменте архитектуры и строительства Владимирской области состоялось совещание по вопросу технологического присоединения к сетям энергоснабжения этого многоквартирного жилого дома. В мероприятии участвовали представителей органов исполнительной власти региона, застройщика, прокуратуры г. Владимира, АО «Объединённые региональные электрические сети Владимирской области», Ростехнадзора, ООО ПБ «Спецпро», ООО «Управляющая компания «Уют», инициативной группы граждан.По результатам совещания застройщиком были внесены изменения в проектную документацию и проведены работы по приведению объекта в соответствие с внесёнными в проектную документацию изменениями. И 9 марта Ростехнадзор выдал разрешение, которое является основанием для сетевой организации осуществить фактическое присоединение объекта к электрическим сетям.Планируемые сроки окончательного завершения всех процедур – конец марта.