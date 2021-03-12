С риском для жизни. Вот уже который год власти города Владимира не могут решить вопрос с безопасностью передвижения под «Чёрным мостом». Он располагается на пересечении Рабочего спуска,

С риском для жизни. Вот уже который год власти города Владимира не могут решить вопрос с безопасностью передвижения под «Чёрным мостом». Он располагается на пересечении Рабочего спуска, улиц Вокзальная и Линейная. За «Чёрным мостом» – предприятия. И до них каждый день идут и едут люди. Как до сих пор не разбились – и сами не