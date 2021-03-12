Зрители могут заполнять не более 50 % предусмотренных для них мест.

Во Владимирской области с сегодняшнего дня разрешено участие зрителей в физкультурных и спортивных мероприятиях. Это стало возможным в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона в социальных сетях.Отмечается, что есть ограничение по количеству присутствующих. Зрители могут заполнять не более 50 % предусмотренных для них мест.Соответствующие изменения внесены в Указ «О введении режима повышенной готовности».