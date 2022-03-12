43-летнего жителя Гороховца полицейские задержали по подозрению в совершении кражи. Как сообщает...

43-летнего жителя Гороховца полицейские задержали по подозрению в совершении кражи.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, весной прошлого года мужчина, находясь в одном из магазинов Гороховца, пытался украсть одежду, однако был замечен продавцом. Похититель выбежал из торговой точки, бросив похищенное. Аналогичное преступление местный житель совершил через несколько дней в другом магазине города.Полицейскими также установлена причастность гороховчанина к совершению кражи из дачного дома, расположенного на территории Гороховецкого района. Причиненный собственникам материальный ущерб составил более 4 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.ФОТО: https://pixabay.com/ru/